مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
أخبار العالم

واشنطن تصعد شروطها لطهران: تفكيك ثلاثة مواقع نووية وتسليم مخزون اليورانيوم

ملك ريان

في تطور جديد يعكس تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت تقارير إعلامية عن مطالب أمريكية مباشرة موجهة إلى طهران تتضمن تفكيك ثلاثة مواقع نووية رئيسية، إضافة إلى تسليم مخزونها من اليورانيوم. وتأتي هذه المطالب في سياق ضغوط متزايدة تمارسها واشنطن لإعادة ضبط مسار الملف النووي الإيراني، وسط حالة من التعقيد السياسي والدبلوماسي التي تحيط بالمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الإدارة الأمريكية ترى أن أي تقدم حقيقي نحو اتفاق جديد أو تفاهم مرحلي يجب أن يسبقه إجراء عملي يتمثل في تقليص البنية التحتية النووية الإيرانية بشكل ملموس، بما يضمن الحد من قدرات التخصيب ويمنع الوصول إلى مستويات عالية يمكن أن تثير مخاوف المجتمع الدولي. ويُفهم من صيغة المطالب أن واشنطن تسعى إلى إجراءات ميدانية قابلة للتحقق، وليس مجرد تعهدات سياسية أو تفاهمات نظرية.

في المقابل، تتمسك طهران بموقفها المعلن بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وتؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم ضمن الأطر التي تراها متوافقة مع سيادتها الوطنية. كما تشدد على أن أي تنازل إضافي يجب أن يقابله رفع فعلي وملموس للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، والتي أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، ما يجعل الملف النووي الإيراني محوراً رئيسياً في الحسابات الاستراتيجية الإقليمية والدولية. فالدول الغربية تعتبر أن تقليص النشاط النووي الإيراني أولوية أمنية، بينما ترى طهران أن الضغوط المتكررة تهدف إلى تقويض نفوذها الإقليمي وإضعاف موقفها التفاوضي.

ويرى مراقبون أن طرح مطالب بهذا السقف المرتفع قد يعقّد فرص التوصل إلى تسوية سريعة، لكنه في الوقت ذاته قد يكون جزءاً من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى دفع إيران نحو تنازلات تدريجية. وفي حال استمرت الفجوة بين الطرفين دون تقارب، فإن سيناريوهات التصعيد السياسي وربما الاقتصادي تبقى مطروحة، خاصة في ظل حساسية المرحلة الراهنة.

في المحصلة، يعكس هذا التطور استمرار التجاذب بين واشنطن وطهران حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، ويؤكد أن الطريق نحو أي اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالتحديات، في ظل تباين عميق في الرؤى والمطالب بين الجانبين.

واشنطن امريكا عاجل عواجل طهران

