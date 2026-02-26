وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين

أعلنت إيران أن الجولة القادمة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة متوقعة في غضون أقل من أسبوع.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه المحادثات بأنها الأكثر جدية مع واشنطن، قائلاً إن طهران أوضحت بوضوح مطلبها برفع العقوبات وآلية تخفيفها.

وأضاف عراقجي، في تصريح للتليفزيون الرسمي يوم الخميس، أن الجانبين بحاجة إلى التشاور مع عاصمتيهما.

وأشار عراقجي إلى أن المحادثات ستُستأنف في فيينا ابتداءً من يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت "تقدماً ملحوظاً" اليوم في جنيف، وأن مناقشات فنية حول البرنامج النووي الإيراني ستُعقد الأسبوع المقبل في فيينا.

وقال البوسعيدي، الذي يتوسط في هذه المحادثات، في منشور على منصة "إكس" إن المحادثات "ستُستأنف قريباً بعد التشاور في عاصمتي البلدين".

وأضاف البوسعيدي: "ستُعقد مناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا".

كما كتب البوسعيدي في منشوره أنه "ممتن لجميع الأطراف المعنية على جهودهم: المفاوضين، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة السويسرية المضيفة".