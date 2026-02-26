وزير الخارجية الأمريكي: الدبلوماسية مع إيران ليست مستبعدة بأي حال من الأحوال

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية مع إيران، وقال إن الدبلوماسية مع إيران ليست مستبعدة بأى حال من الأحوال.

ووصف روبيو جولة المحادثات المرتقبة اليوم فى جنيف بأنها فرصة أخرى لإجراء محادثات، معربا عن أمله في أن تكون مثمرة، وفقا لتصريحات صحفية أدلى بها روبيو ونشرتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "إن إيران تمتلك ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية وخاصة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي تهدد الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة"، مضيفا أن "إصرار إيران على عدم مناقشة ملف الصواريخ الباليستية مع الولايات المتحدة أو أي أطراف أخرى يمثل مشكلة كبيرة تعقد أى تقدم محتمل فى المفاوضات".

وعلى صعيد متصل، قال جيه دي فانس ⁠نائب الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة رصدت ‌أدلة على أن إيران تحاول ‌إعادة ‌بناء برنامجها النووي بعد الضربات التي ‌قادتها الولايات ‌المتحدة ⁠على مواقع نووية إيرانية في ⁠يونيو.

وأضاف فانس ⁠في تصريحات صحفية: "المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا ‌نوويا".