حلويات رمضان... طريقة عمل كريب بالكنافة

قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كريب بالكنافة، فهو من حلويات رمضان اللذيذة و الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

مقادير كريب بالكنافة



● بيضة

● كوب ونصف دقيق

● كوب لبن

● كيس فانيليا

● كيس باكينج بلودر

● رشة ملح

● ملعقة سكر

● مكعب زبدة

للحشوه:

● 300 جرام كنافة

● 100 جرام زبدة

● صوص شيكولاتة غامقة

● صوص شيكولاتة أبيض

● معجون الفسدق



طريقة تحضير كريب بالكنافة



في محضر الطعام، يخلط البيض مع الفانيليا ثم تضاف باقي المكونات وتحمر

في بولة، تخلط الكنافة مع الزبدة ومعجون الفسدق ثم يحشى في الكريب

يزين بالشيكولاتة البيضاء والغامقة ويقدم