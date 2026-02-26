قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا

أعلن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير مدينسكي أن موسكو سلّمت كييف جثامين 1000 عسكري أوكراني، مقابل استلامها جثامين 35 عسكريًا روسيًا، في إطار ترتيبات إنسانية متصلة بالحرب المستمرة بين البلدين.

وأوضح مدينسكي أن عملية التسليم جرت ضمن آلية تنسيق متفق عليها بين الجانبين، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بمكان أو توقيت التنفيذ.

وتعد عمليات تبادل الجثامين من القنوات القليلة التي استمرت بين موسكو وأوكرانيا رغم تعثر المسار السياسي وتواصل العمليات العسكرية. وغالبًا ما تتم هذه الترتيبات بوساطات أو عبر لجان مختصة تعنى بالملفات الإنسانية، بما في ذلك تبادل الأسرى وجثامين القتلى.

ويعكس الفارق العددي الكبير في هذه العملية طبيعة المعارك الأخيرة وحجم الخسائر البشرية، في وقت لا تصدر فيه أرقام مستقلة مؤكدة بشأن أعداد القتلى من الجانبين.

وتستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022، وسط مساعٍ متقطعة لوقف إطلاق النار لم تُفضِ حتى الآن إلى تسوية شاملة للنزاع.

