تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا

أعلن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير مدينسكي أن موسكو سلّمت كييف جثامين 1000 عسكري أوكراني، مقابل استلامها جثامين 35 عسكريًا روسيًا، في إطار ترتيبات إنسانية متصلة بالحرب المستمرة بين البلدين.

وأوضح مدينسكي أن عملية التسليم جرت ضمن آلية تنسيق متفق عليها بين الجانبين، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بمكان أو توقيت التنفيذ.

وتعد عمليات تبادل الجثامين من القنوات القليلة التي استمرت بين موسكو وأوكرانيا رغم تعثر المسار السياسي وتواصل العمليات العسكرية. وغالبًا ما تتم هذه الترتيبات بوساطات أو عبر لجان مختصة تعنى بالملفات الإنسانية، بما في ذلك تبادل الأسرى وجثامين القتلى.

ويعكس الفارق العددي الكبير في هذه العملية طبيعة المعارك الأخيرة وحجم الخسائر البشرية، في وقت لا تصدر فيه أرقام مستقلة مؤكدة بشأن أعداد القتلى من الجانبين.

وتستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022، وسط مساعٍ متقطعة لوقف إطلاق النار لم تُفضِ حتى الآن إلى تسوية شاملة للنزاع.