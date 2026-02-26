خالد عبدالعزيز: المرحلة الحالية تتطلب إعلام مهني ينمي الوعي ويبني مجتمع مستنير

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ربا إبراهيم، الرئيس التنفيذي لقناة «الغد»، ويوسف الأستاذ، مدير الأخبار، وهيثم الصاوي، مدير التطوير.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس وقناة «الغد»، بما يسهم في دعم الرسالة الإعلامية المهنية وترسيخ معايير المصداقية والالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تطوير المحتوى الإخباري والبرامجي، ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الإعلامي، بما يعزز من دور وسائل الإعلام في خدمة المجتمع ودعم قضايا التنمية.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يحرص على استمرار التواصل الفعّال مع مختلف المؤسسات الإعلامية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الشراكة في تطوير المشهد الإعلامي المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الالتزام بالمعايير المهنية، وتعزيز المحتوى المسؤول الذي يعكس وعيًا وطنيًا ويسهم في بناء مجتمع مستنير، مضيفًا أن المجلس يدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الإعلامي ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يضمن إعلامًا قويًا ومؤثرًا يواكب تطلعات الدولة والمجتمع.