العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
توروب يفاضل بين ياسر إبراهيم وبيكهام للمشاركة أمام سموحة

عبدالله هشام

يستعد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي لمواجهة زد ضمن منافسات الجولة ال20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد مباراة زد عودة ياسر إبراهيم بعد إنتهاء عقوبة إيقاف بعد الحصول على 3 بطاقات صفراء في الجولات السابقة ولم يشارك أمام سموحة.

يفاضل توروب بين  أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ، لاختيار أحدهما للمشاركة أساسيا في مباراة زد يوم السبت المقبل بالجولة العشرين للدوري، لتعويض غياب ياسين مرعي للإصابة.

وسط استقرار توروب على مشاركة هادي رياض في المباراة بعد تألقه أمام سموحة الجولة الماضية

يستعد فريق الأهلي لمواجهة زد في اطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وزد

وتنطق مباراة  الأهلي و إف سي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت


وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت صراعاً محتدماً بين أندية القمة والقاع، وسط تقلبات مثيرة في النتائج انعكست بشكل مباشر على شكل جدول الترتيب العام للمسابقة.

والجولة التاسعة عشرة شهدت استمرار الصراع الشرس على الصدارة، حيث واصل الزمالك تواجده في القمة برصيد 37 نقطة بعد فوزه الصعب على زد بنتيجة 2-1، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي حقق انتصاراً عريضاً على غزل المحلة بنتيجة 3-1، بينما نجح الأهلي في حسم مواجهته أمام سموحة بهدف نظيف.

الأهلي توروب ياسر إبراهيم أحمد رمضان بيكهام النادي الأهلي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها

بي إم دبليو تطلق استدعاء لعدد من طرازاتها.. لهذا السبب

سيارات للبيع سعرها 400 ألف جنيه

سيارات للبيع سعرها 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بـ 550 ألف جنيه في مصر

سيارات مستعملة بـ 550 ألف جنيه في مصر

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

