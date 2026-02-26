يارا السكرى: أحمد العوضي قاللي "شمسك حامية"

قالت الفنانة يارا السكرى عن الشائعات التى طالتها مؤخرًا بشأن ارتباطها بالفنان أحمد العوضى: «لم أغضب، بل اعتبرت أننى لم أمر مرور الكرام، حيث قال لى «العوضي»: شمسك حامية، أى أن أى شيء يرتبط بى يثير الجدل، أنا شخصية صبورة وواثقة وهادئة، ولا أحرص على الرد، فالصمت لم يخذلنى يومًا، والقوة أحيانًا تكون فى عدم التعليق».

وشددت يارا السكرى فى تصريحات اذاعية، على رغبتها فى تكوين أسرة قائلة: «أتمنى جدًا أن يكون لدى بيت وأسرة، كنت أفكر وقريبة من هذه الخطوة فى سن العشرين، لكن الظروف لم تسمح، الأهم أن أكون واقفة على أرض صلبة وناضجة، ومن يحبنى لا يجب أن يغيرنى أو يطلب منى ترك التمثيل. قد تكون له طلبات طبيعية كزوج وأحترمها، لكننى لا أتغير من أجل أحد، وكل قراراتى يجب أن تكون عن اقتناع كامل».

وعن أصعب ما مرت به، أوضحت: «خضت تجارب قاسية كثيرة، لكنها أفادتنى بشدة، وكأنها صنعت لى درعًا واقيًا، وجعلتنى أقوى».

وأضافت: «ولدت وكبرت فى السعودية، ثم عدت إلى مصر، وأنا مصرية بنسبة 100%. حبى للسينما والفن قديم، وكان لدى إحساس بأن هذه اللحظة ستأتى يومًا ما. طموحى بلا حدود، ومتعطشة للنجاح، وأتمنى تقديم تجارب متنوعة ومختلفة».