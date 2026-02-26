قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

قدّم نموذجًا للفنان المثقف.. وزيرة الثقافة تنعى ياسر صادق

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تنعى الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير ياسر صادق، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع، قدّم خلالها نموذجًا للفنان المثقف الملتزم بقضايا مجتمعه، فساهم بإخلاص في إثراء الحركة المسرحية والفنية في مصر، سواء من خلال أعماله الإبداعية أو إدارته للمؤسسات الثقافية، تاركًا بصمة واضحة في وجدان جمهوره وتلاميذه ومحبيه.

وتتقدم وزيرة الثقافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلاميذه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة ياسر صادق

ورحل عن عالمنا الفنان ياسر صادق بعد رحلة فنية ثرية بالأعمال الهامة في المسرح والتليفزيون والسينما. ويُعد الراحل أحد أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، حيث جمع بين التمثيل والإخراج المسرحي، وقدم ما يزيد عن 80 عملاً فنيًا متنوعًا.

ياسر صادق

تخرج ياسر صادق في كلية التجارة شعبة إدارة الأعمال عام 1985، وترأس فريق التمثيل بالكلية، وحصل على عدة جوائز في المسرح الجامعي، منها مخرج أول جامعة القاهرة وممثل أول الجامعة، ثم ممثل أول الجامعات المصرية عام 1985 عن دوره في مسرحية «لكع بن لكع». وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل والإخراج)، وتخرج فيه عام 1994 بتقدير جيد جدًا.

وشغل الراحل عددًا من المناصب الثقافية البارزة، من بينها مدير عام المسرح الحديث، كما تولى منصب وكيل وزارة الثقافة ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حيث ساهم في دعم وتطوير الحركة المسرحية المصرية.

وكان آخر أعماله مسلسل «عهد أنيس» الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وشارك في بطولته الفنان إسلام جمال.

يُذكر أن ياسر صادق عانى خلال الفترة الماضية من وعكات صحية استدعت نقله إلى العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويرحل عن عالمنا، تاركًا خلفه مسيرة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء.

كما تم تكريمه مؤخرًا من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، تقديرًا لمسيرته الغنية وإسهاماته الواضحة في المسرح التربوي وفنون الطفل، والتي تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور.

ياسر صادق وفاة ياسر صادق

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين

