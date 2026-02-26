سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة طفيفة

ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس، الموافق 26-2-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية.

الذهب يرتفع في الكويت

وسجل سعر جرام الذهب زيادة طفيفة مقدارها دينار واحد علي أساس أسبوعي .

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 44 دينار كويتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 50.925 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 46.7 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 44.575 دينار كويتي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 38.2 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 29.7 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 25.475 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1584 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 356.525 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 5167 دولار.