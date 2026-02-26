قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة طفيفة

محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس، الموافق 26-2-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية.

الذهب يرتفع في الكويت

وسجل سعر جرام الذهب زيادة طفيفة مقدارها دينار واحد علي أساس أسبوعي .

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 44 دينار كويتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 50.925 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 46.7 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 44.575 دينار كويتي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 38.2 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 29.7 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 25.475 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب 

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1584 دينار كويتي.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 356.525 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 5167 دولار.

