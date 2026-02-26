برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم

أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب التقديم للاشتراك في مسابقة حفظ القرآن الكريم لأعضائها وأسرهم، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتنظم المسابقة لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، وبإشراف لجنة متخصصة برئاسة الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

موعد التقديم

ويبدأ التقديم الإلكتروني اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس 5 مارس عبر نموذج التسجيل المخصص، على أن تُجرى الاختبارات أيام السبت والأحد والاثنين الموافق 7 و8 و9 مارس 2026، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بمقر النقابة، وذلك بأسبقية الحضور والتسجيل في الكشوف، مع إغلاق باب التسجيل اليومي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وتشمل المسابقة خمسة مستويات: عُشر القرآن، وربع القرآن، ونصف القرآن، وثلثي القرآن، والقرآن كاملًا، بما يتيح المشاركة لمختلف مستويات الحفظ.

وتم استحداث مزايا جديدة في مسابقة هذا العام، وهي عدم قصر الاشتراك في المسابقة للصحفيين وأبنائهم فقط، حيث تمت إضافة الأزواج والزوجات والوالدين، كما سيتم تخصيص جائزة خاصة لأول مرة للأسرة القرآنية، وتُحتسب بناءً على متوسط درجات جميع أفراد الأسرة المشاركين، دعمًا لفكرة التنافس الأسري في حفظ كتاب الله.

وتتقدم نقابة الصحفيين بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر على رعايته الكريمة للمسابقة، وإلى فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإلى الدكتورة سحر نصر أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، وإلى الكاتب الصحفي أحمد الصاوي رئيس تحرير صوت الأزهر، وذلك لدعمهم ومساندتهم لهذه للمسابقة.

*رابط التقديم في المسابقة*: https://ejs25.fillout.com/30