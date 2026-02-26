من القطن إلى «وصف مصر».. تطوير شامل يعيد المتحف الزراعي إلى الواجهة

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، المتحف الزراعي بالدقي، في جولة موسعة لمتابعة ما تم من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمتحف، والوقوف على خطة استقباله للزائرين خلال المرحلة المقبلة.

وشملت الجولة تفقد عدد من مباني المتاحف المتخصصة داخل المتحف الزراعي، من بينها: متحف المقتنيات التراثية، متحف القطن، متحف المجموعات العلمية، متحف المجموعات النباتية، ومتحف الزراعة المصرية القديمة، إلى جانب المكتبة الثقافية التي تضم النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر، أحد أهم المراجع التاريخية التي وثقت ملامح الحياة المصرية خلال الحملة الفرنسية، فضلا عن تفقد قاعة السينما التي تم تطويرها لتكون منصة لعرض الأفلام الوثائقية والتوعوية حول تاريخ الزراعة المصرية وتطورها عبر العصور.

وأكد وزير الزراعة أن المتحف الزراعي يعد أحد أعرق وأهم المتاحف المتخصصة في المنطقة، لما يضمه من مقتنيات نادرة توثق لتاريخ الزراعة المصرية منذ العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث، مشيدًا بأعمال الترميم والتطوير التي تمت وفقا لأحدث المعايير الفنية للحفاظ على الطابع التراثي للمباني مع إدخال عناصر عرض حديثة وتقنيات إضاءة متطورة تسهم في تحسين تجربة الزائر.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالمتحف باعتباره نافذة ثقافية وحضارية تعكس تاريخ الريف المصري وتطور نظم الري والمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القطن المصري، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع محافظة الجيزة ووزارة السياحة والآثار لوضع المتحف على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، وربطه بالبرامج السياحية لزوار محافظة الجيزة باعتبارها مقصدا سياحيا عالميا.

من جانبه، أشاد محافظ الجيزة بأعمال التطوير التي يشهدها المتحف، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي وتحسين محيط المتحف الخارجي والداخلي، بما يسهم في تيسير حركة الزوار ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول التاريخية والثقافية وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي وثقافي تسهم في نشر الوعي ودعم الاقتصاد الوطني.