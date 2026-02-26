قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
من القطن إلى «وصف مصر».. تطوير شامل يعيد المتحف الزراعي إلى الواجهة

شيماء مجدي

تفقد  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، المتحف الزراعي بالدقي، في جولة موسعة لمتابعة ما تم من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمتحف، والوقوف على خطة استقباله للزائرين خلال المرحلة المقبلة.

وشملت الجولة تفقد عدد من مباني المتاحف المتخصصة داخل المتحف الزراعي، من بينها: متحف المقتنيات التراثية، متحف القطن، متحف المجموعات العلمية، متحف المجموعات النباتية، ومتحف الزراعة المصرية القديمة، إلى جانب المكتبة الثقافية التي تضم النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر، أحد أهم المراجع التاريخية التي وثقت ملامح الحياة المصرية خلال الحملة الفرنسية، فضلا عن تفقد قاعة السينما التي تم تطويرها لتكون منصة لعرض الأفلام الوثائقية والتوعوية حول تاريخ الزراعة المصرية وتطورها عبر العصور.

وأكد وزير الزراعة أن المتحف الزراعي يعد أحد أعرق وأهم المتاحف المتخصصة في المنطقة، لما يضمه من مقتنيات نادرة توثق لتاريخ الزراعة المصرية منذ العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث، مشيدًا بأعمال الترميم والتطوير التي تمت وفقا لأحدث المعايير الفنية للحفاظ على الطابع التراثي للمباني مع إدخال عناصر عرض حديثة وتقنيات إضاءة متطورة تسهم في تحسين تجربة الزائر.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالمتحف باعتباره نافذة ثقافية وحضارية تعكس تاريخ الريف المصري وتطور نظم الري والمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القطن المصري، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع محافظة الجيزة ووزارة السياحة والآثار لوضع المتحف على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، وربطه بالبرامج السياحية لزوار محافظة الجيزة باعتبارها مقصدا سياحيا عالميا.

من جانبه، أشاد محافظ الجيزة بأعمال التطوير التي يشهدها المتحف، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي وتحسين محيط المتحف الخارجي والداخلي، بما يسهم في تيسير حركة الزوار ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به. 

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول التاريخية والثقافية وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي وثقافي تسهم في نشر الوعي ودعم الاقتصاد الوطني.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

مدير تموين الرياض بكفر الشيخ

بـ جلباب وعباءة.. مدير إدارة تموين بكفر الشيخ يتخفى في زي مسن| إيه الحكاية؟

مدير أوقاف الوادي الجديد

مديرية أوقاف الوادي الجديد تطلق سباق التميز لاختيار أفضل مقرأة قرآنية

ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث أكبر سفينة صب جاف منذ بدء نشاط تداول بضائع الصب

ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث أكبر سفينة صب جاف منذ بدء نشاط تداول بضائع الصب

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

