مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة التاسعة.. ياسر جلال يخدع أيتن عامر بسبب هدى الإتربي

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من الأحداث الطريفة بين هالة ومودي خاصة بعد أن قررت تسافر له وهو فى شهر العسل مع زوجته شيماء.

وبدأت الحلقة بمواجهة (هالة) هدى الإتربي لمودي (ياسر جلال) بعد أن علمت أنه تزوج من شيماء (أيتن عامر) وبقضي معها شهر العسل ويوهم شيماء أن هالة ابنه عمته وخطيبة مدير أعماله حامد (مصطفى ابو سريع).

مودي يخبر هالة أنه تزوج من شيماء ليستولى على أموالها وسيعود لها مجددا.

تيا ابنة مودي (ياسر جلال) تدخل رحلة إدمان المخدرات.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.