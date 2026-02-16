قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
كامافينجا: نسعى للثأر من بنفيكا.. ولم أقدم كل ما لدي مع ريال مدريد بعد
محمد عبدالمنعم يخطر جهاز المنتخب بجاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
فن وثقافة

ضحك ولعب ودراما| التفاصيل الكاملة لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" فى رمضان 2026

بوستر مسلسل كلهم بيحبوا مودي
بوستر مسلسل كلهم بيحبوا مودي
تقى الجيزاوي

في إطار لايت كوميدي ممتع، يستعد النجم ياسر جلال لطرح مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي" في رمضان 2026، المسلسل اللي هيجمع بين الضحك والدراما .

القنوات الناقلة لمسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

ويعرض مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” على قناة on ومنصة watch it .

دور ياسر جلال فى مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

ويظهر الفنان ياسر جلال بدور رجل أعمال كريم للغاية وهذا الكرم الزائد يدخله في مشكلات ضخمة ويظهر في العمل محبوب من الجميع بسبب طبيبته وكرمه فى اطار مليء بالأجواء الكوميدية ويقدم ياسر جلال اغنية شعبية فى المسلسل لأول مرة.

دور سلوي عثمان ضمن احداث مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

وتجسد الفنانة سلوي عثمان شخصية تدعى أوسة ضمن أحداث العمل، والشخصية لا تحمل الطابع الدرامي، ولكنها  لايت كوميدي.

دور ايتن عامر ضمن احداث مسلسل “كلهم بيحبوا مودي

وتجسد ايتن عامر فى مسلسل كلهم بيحبوا مودي ظور جزارة ابنة جزار وشقيقة الفنانة سمر محمد متولي التى تجسد شخصية تدعي زينب

وكانت أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» بطولة النجم ياسر جلال أغنية ترويجية جديدة للمسلسل المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني باسم «مين اللي ميحبش مودي» بصوت النجم ياسر جلال ومصطفى أبو سريع.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

ياسر جلال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي مسلسل كلهم بيحبوا مودي مسلسلات رمضان ٢٠٢٦

