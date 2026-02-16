ضحك ولعب ودراما| التفاصيل الكاملة لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" فى رمضان 2026

في إطار لايت كوميدي ممتع، يستعد النجم ياسر جلال لطرح مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي" في رمضان 2026، المسلسل اللي هيجمع بين الضحك والدراما .

القنوات الناقلة لمسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

ويعرض مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” على قناة on ومنصة watch it .

دور ياسر جلال فى مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

ويظهر الفنان ياسر جلال بدور رجل أعمال كريم للغاية وهذا الكرم الزائد يدخله في مشكلات ضخمة ويظهر في العمل محبوب من الجميع بسبب طبيبته وكرمه فى اطار مليء بالأجواء الكوميدية ويقدم ياسر جلال اغنية شعبية فى المسلسل لأول مرة.

دور سلوي عثمان ضمن احداث مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

وتجسد الفنانة سلوي عثمان شخصية تدعى أوسة ضمن أحداث العمل، والشخصية لا تحمل الطابع الدرامي، ولكنها لايت كوميدي.

دور ايتن عامر ضمن احداث مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”

وتجسد ايتن عامر فى مسلسل كلهم بيحبوا مودي ظور جزارة ابنة جزار وشقيقة الفنانة سمر محمد متولي التى تجسد شخصية تدعي زينب

وكانت أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» بطولة النجم ياسر جلال أغنية ترويجية جديدة للمسلسل المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني باسم «مين اللي ميحبش مودي» بصوت النجم ياسر جلال ومصطفى أبو سريع.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.