قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تقود حزمة دعم القمح إلى تقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

القمح
القمح
شيماء مجدي

قدمت الدولة مفاجأة سارة للفلاحين بحزمة دعم غير مسبوقة، أعادت القمح إلى صدارة الاهتمام الوطني، وفتحت الباب أمام زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد ، حيث رفعت سعر توريد القمح من 2200 جنيه إلى 3700 جنيه بزيادة 1500 جنيه.

حزمة اجتماعية للفلاحين

ومن جانبه ، ثمّن نقيب الفلاحين حسين أبو صدام توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الحكومة ومجلس الوزراء، بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفلاح المصري وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الدولة تضع المزارع في صدارة أولوياتها.

تخصيص 4 مليارات جنيه

وأشار أبو صدام خلال تصريحات ل "صدي البلد "  إلى أن الحزمة تضمنت تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد القمح، وهو ما انعكس بشكل مباشر على رفع سعر توريد الإردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يخدم الفلاح فقط، بل يعود بالنفع على جميع المواطنين، باعتبار القمح المكون الرئيسي لرغيف الخبز المدعم.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الإعلان المبكر عن الحزمة قبل موسم الزراعة كان له دور حاسم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، ما أسهم في زيادة المساحات المنزرعة لتتجاوز 3.5 مليون فدان.

إنتاج القمح 

وتوقع أن يصل حجم إنتاج القمح المحلي خلال الموسم الحالي إلى نحو 10 ملايين طن، معتبرًا أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن دعم الدولة لمزارعي القمح لم يقتصر على رفع سعر التوريد، بل شمل أيضًا توفير التقاوي والأسمدة وأشكال دعم أخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن الفلاح باعتباره عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج الزراعي، وحائط الصد الأول في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أبو صدام أن نقابة الفلاحين تواصل أداء دورها كحلقة وصل بين الحكومة والمزارعين، من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات دورية بالتعاون مع القيادات الزراعية بالمحافظات، لتوعية الفلاحين بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الرسمية الخاصة بمواعيد الزراعة والحصاد واختيار الأصناف المناسبة لكل منطقة.

وشدد  على استمرار النقابة في مساندة المزارعين والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، بما يدعم قطاع الزراعة ويسهم في إنجاح جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

والجدير بالذكر أن  أحمد كوجك، وزير المالية، أكد أن الحكومة خصصت 4 مليارات جنيه كفروق سعرية للمزارعين لدعم إنتاج القمح المحلي، ضمن حزمة التسهيلات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة خلال رمضان والعيد.

وأوضح كوجك، أن سعر أردب القمح المحلي تم رفعه من 2200 جنيه إلى 3700 جنيه بزيادة 1500 جنيه، لضمان عائد مجزي للفلاح المصري وتحفيزه على الإقبال على زراعة القمح، بما يساهم في زيادة الاكتفاء الذاتي المحلي. وأشار الوزير إلى أن الصرف سيتم مباشرة مع موسم الحصاد الذي يبدأ في إبريل ومايو ويونيو، مع سداد كامل المبالغ فور توريد كل كمية من القمح.

كما شدد كوجك على أن الحزمة تشمل دعم 10 ملايين أسرة غير مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وتقديم الرعاية الصحية عبر إدخال محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل مبكرًا، مع تخصيص نحو 9.5–10 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالعاملين في القطاع الصحي والمعلمين وزيادة مرتباتهم.

القمح أسعار القمح حزمة الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية الذهب الأصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

تساقط الشعر

أطعمة تعالج تساقط الشعر .. اكتشفها

امساك

طعام رمضاني يمنع الامساك .. اكتشفه يعد التمر

العدس البني

أكلات قبل رمضان.. غداء سريع بالعدس البني المطبوخ

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد