هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

واصل سعر الذهب اليوم في مصر مساره الهابط خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، وسط حالة من التذبذب، بالتزامن مع تحركات متباينة في الأسعار العالمية، الأمر الذي أعاد الجدل حول مستقبل المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة، خاصة مع الخسائر المتتالية التي سجلها الذهب منذ منتصف الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وبالمقارنة مع أسعار الذهب قبل أربعة أيام، تكشف البيانات عن تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 170 جنيهًا دفعة واحدة، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها السوق المحلي خلال فترة قصيرة.



كما سجل الجنيه الذهب خسارة كبيرة بلغت 1360 جنيهًا مقارنة بمستوياته السابقة، وهو ما يؤكد أن موجة التراجع لم تكن محدودة أو مؤقتة، بل جاءت نتيجة تحركات متراكمة في الأسعار العالمية، إلى جانب عمليات جني الأرباح.

سعر الذهب اليوم في مصر بعد التحديث الأخير

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار الذهب في مصر، المسجل في الإثنين 16 فبراير 2026 عند الساعة 04:38 مساءً، جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 7575 جنيهًا للبيع – 7545 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6945 جنيهًا للبيع – 6915 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6630 جنيهًا للبيع – 6600 جنيه للشراء

عيار 18: 5685 جنيهًا للبيع – 5655 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4420 جنيهًا للبيع – 4400 جنيه للشراء

عيار 12: 3790 جنيهًا للبيع – 3770 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب والأونصة

وسجل الجنيه الذهب نحو 53040 جنيهًا للبيع و52800 جنيهًا للشراء، مواصلًا خسائره مقارنة بالأيام الماضية، في حين بلغ سعر الأونصة 235675 جنيهًا للبيع و234610 جنيهات للشراء.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت أونصة الذهب بالدولار نحو 4994.51 دولار، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق الدولية.



لماذا تراجع الذهب عالميًا؟

ويرتبط التراجع الأخير في سعر الذهب عالميًا بحركة تصحيح طبيعية بعد مكاسب قوية حققها المعدن الأصفر نهاية الأسبوع الماضي، مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية، والتي عززت آنذاك توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

إلا أن غياب محفزات اقتصادية جديدة، بالتزامن مع تراجع السيولة بسبب عطلات رسمية في الولايات المتحدة والصين، دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار.



ماذا ينتظر سوق الذهب خلال الفترة المقبلة؟

يبقى اتجاه سعر الذهب اليوم مرهونًا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تحركات الدولار الأمريكي، وقرارات السياسة النقدية، ومستويات الطلب العالمي، وهي متغيرات ستحدد ما إذا كان التراجع الحالي مؤقتًا أم بداية لموجة هبوط أوسع خلال الأيام القادمة.