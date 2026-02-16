قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اعتماد حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يؤكد الحرص على رفع مستوى معيشة المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

ثمن النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل حلول شهر رمضان، إلى جانب الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية في توفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد سامي نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الالتزامات والاحتياجات الأسرية، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي المباشر يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي ويعزز من قدرة المواطنين على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن توجيهات الرئيس بزيادة دخول العاملين بالدولة تعكس التزامًا واضحًا بتحسين مستوى معيشة الموظفين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج وتحسين جودة الأداء في مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة.


وأضاف سامي نصر الله، أن هذه القرارات تأتي بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في المبادرات التنموية مثل «حياة كريمة»، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، تستهدف في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأوضح نائب الشرقيه أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى بشكل مستمر لاتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية، خاصة على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية.

وأكد أن هذه التوجهات الوطنية، تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وبما يسهم في بناء اقتصاد قوي يوفر حياة كريمة لجميع المواطنين.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

رؤية الهلال

موعد رمضان 2026.. اعرف القنوات الناقلة والجهة الوحيدة لإعلان الرؤية

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء الثابتة عن النبي.. أدعية تحميك من كل مكروه

وزارة الأوقاف

إفاد 90 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان في 22 دولة لنشر الوسطية

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد