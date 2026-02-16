برلماني: اعتماد حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يؤكد الحرص على رفع مستوى معيشة المواطنين

ثمن النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل حلول شهر رمضان، إلى جانب الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية في توفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد سامي نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر المصرية، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الالتزامات والاحتياجات الأسرية، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي المباشر يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي ويعزز من قدرة المواطنين على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن توجيهات الرئيس بزيادة دخول العاملين بالدولة تعكس التزامًا واضحًا بتحسين مستوى معيشة الموظفين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج وتحسين جودة الأداء في مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة.



وأضاف سامي نصر الله، أن هذه القرارات تأتي بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في المبادرات التنموية مثل «حياة كريمة»، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، تستهدف في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأوضح نائب الشرقيه أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى بشكل مستمر لاتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية، خاصة على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية.

وأكد أن هذه التوجهات الوطنية، تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وبما يسهم في بناء اقتصاد قوي يوفر حياة كريمة لجميع المواطنين.