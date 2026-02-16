قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟

أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر
أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر
إسلام خالد

يتصدر سؤال موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر محركات البحث خلال الساعات الحالية، وسط تساؤلات المواطنين: هل يكون رمضان يوم الأربعاء أم الخميس؟ خاصة بعد صدور الحسابات الفلكية الرسمية بشأن هلال شهر رمضان 1447 هجريًا.

موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر

وكشفت الحسابات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن التفاصيل الكاملة لـ موعد شهر رمضان 2026، مؤكدة أن غرة الشهر الكريم ستكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، بينما يكون يوم الأربعاء 18 فبراير هو المتمم لشهر شعبان.

العد التنازلي لهلال شهر رمضان 2026

أوضح المعهد أن هلال شهر رمضان سيولد عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة 02:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هجريًا، وهو يوم تحري الرؤية الشرعية.

متى يكون موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر

وأشار التقرير الفلكي إلى أن القمر سيغرب بعد الشمس في ذلك اليوم بفارق يتراوح بين 3 و4 دقائق في القاهرة ومكة المكرمة، بينما تتراوح مدة مكث الهلال بعد غروب الشمس في عدد من العواصم العربية والإسلامية بين دقيقة و12 دقيقة، ما يجعل إمكانية رؤية الهلال واردة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

موعد رمضان 2026 في مصر.. غرة شهر الصيام

وبناءً على هذه الحسابات، فإن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون متممًا لشهر شعبان، لتكون غرة شهر رمضان  يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وفقًا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان 2026 ستكون الخميس 19 فبراير، لكن يبقى الإعلان الرسمي مرهون بنتيجة الرؤية الشرعية.

الأربعاء أم الخميس.. متى يكون موعد شهر رمضان 2026 في مصر

وهنا يأتي دور دار الإفتاء المصرية التي تحسم الجدل بشكل رسمي مساء يوم تحري الهلال.

استطلاع هلال شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال رمضان سيتم إعلانها وبثها على الهواء مباشرة، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي فور صدوره، في أجواء روحانية متزامنة مع استقبال الشهر الكريم.

غرة رمضان

وشددت الدار على ضرورة تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الرسمية المتداولة عبر بعض المواقع أو منصات التواصل الاجتماعي بشأن موعد بداية شهر رمضان 2026.

تحدد الحسابات الفلكية بدقة لحظة ميلاد الهلال وإمكانية رؤيته، لكنها لا تغني عن الرؤية الشرعية التي تعتمدها مصر رسميًا لإثبات دخول الشهر الهجري.

وفي حالة رمضان 2026، تشير الحسابات إلى صعوبة رؤية الهلال، ما يرجح أن يكون الخميس هو أول أيام الصيام، إلا أن القرار النهائي يظل بيد دار الإفتاء المصرية بعد إعلان نتيجة اللجان الشرعية.

ويبقى الشارع المصري في حالة ترقب لبيان دار الإفتاء المصرية الذي سيحسم رسميًا موعد أول أيام شهر رمضان 2026، ويضع حدًا للتساؤل المتكرر: الأربعاء أم الخميس؟

مواعيد عمل البنوك في رمضان

وفقًا للبنك المركزي، ستكون مدة عمل البنوك في رمضان المبارك لعام 2026 أربع ساعاتيوميًا، حيث سيبدأ استقبال الجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الواحدةوالنصف بعد الظهر، بينما ستكون مواعيد العمل للموظفين من التاسعة صباحًا وحتى الثانيةبعد الظهر.

كما تستمر ماكينات الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت في العمل على مدارالساعة، لتلبية احتياجات السحب والإيداع والتحويلات المالية دون توقف طوال الشهر.

رمضان هلال شهر رمضان رمضان 1447 موعد أول أيام شهر رمضان موعد أول أيام شهر رمضان 2026 موعد رمضان 2026 في مصر موعد رمضان 2026 موعد شهر رمضان 2026 شهر رمضان رؤية الهلال غرة شهر رمضان دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رمضان استطلاع هلال رمضان أول أيام الصيام

