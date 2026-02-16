أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

أدت الدكتورة حنان مجدي نور الدين محمد، ابنة قرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظًا للوادي الجديد.

السيرة الذاتية لحنان مجدي محافظ الوادي الجديد

كانت تشغل منصب نائب المحافظ منذ 8 سنوات، حيث تم تكليفها لهذا المنصب في عام 2018، وهي من مواليد شهر سبتمبر عام 1988 بقرية بدخلو بالداخلة، والتي تم تأهيلها للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للمناصب القيادية، وهي أول الشباب المؤهلين من شباب المحافظة لهذا البرنامج، حاصلة على ماجستير الهندسة الوراثية من جامعة القاهرة.

تُعد حنان مجدي أول سيدة تشغل منصب نائب محافظ الوادي الجديد، كما أنها أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.

وتضمنت السيرة الذاتية لـ ابنة قرية "بدخلو"، ما يلي:

حنان مجدي نورالدين محمد، 38 سنة، من قرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة، ومن مواليد 3 سبتمبر عام 1988.

تخرجت في كلية العلوم جامعة القاهرة تخصص كيمياء نبات، وأنهت مرحلة التمهيدي لرسالة الماجستير.

تأهلت للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للمناصب القيادية، وهي أول الشباب المؤهلين من شباب المحافظة لهذا البرنامج، وكانت مسؤولة تواصل ومتابعة بالفنادق وغرفة العمليات المركزية في مؤتمر الشباب الذي يعقده الرئيس السيسي كل فترة.

أصغر نائب محافظ على مستوى الجمهورية، وأول نائب لمحافظة حدودية، وهي محافظة الوادي الجديد، منذ إعلانها محافظة عام 1958.

عملت كيميائية ومراقبة جودة في عدة مختبرات ومؤسسات صناعية وطبية مختلفة.