مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

تستمر اليوم الإثنين، 16 فبراير 2026، منافسات كرة القدم في مختلف البطولات حول العالم، وتبرز عدة مواجهات قوية، على رأسها ديربي كتالونيا بين جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة مثيرة بين الهلال والوحدة ضمن دوري أبطال آسيا النخبة.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاتحاد × سموحة – الساعة 5:00 مساءً على قناة ON Sport 1

مودرن سبورت × كهرباء الإسماعيلية – الساعة 5:00 مساءً على قناة ON Sport 2

إنبي × البنك الأهلي – الساعة 8:00 مساءً على قناة ON Sport 1

تشهد مباريات اليوم منافسات مهمة في الدوري المصري، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

ماكسفيلد × برينتفورد – الساعة 9:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

تستمر منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهات مثيرة بين فرق الدوري الممتاز، في محاولة لتحقيق الإنجازات المحلية قبل الانتقال إلى البطولات الأوروبية



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا × برشلونة – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الديربي الكتالوني يعد من أبرز لقاءات الجولة، حيث يسعى برشلونة للحفاظ على موقعه في صدارة الليجا أو تعزيز آماله في المنافسة على اللقب، بينما يسعى جيرونا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه القوي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري × ليتشي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مباراة حاسمة في صراع الفرق على مراكز متقدمة أو البقاء في الدوري، وسط حضور جماهيري متوقع لتشجيع الفريقين.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة

الأهلي × شباب أهلي دبي – الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

الشارقة × ناساف كارشي – الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

الهلال × الوحدة – الساعة 8:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

الشرطة × الدحيل – الساعة 8:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 2











