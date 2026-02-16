قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لماذا شبَّه القرآن القلوب القاسية بالحجارة؟.. دينا أبو الخير توضح المعنى

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
محمد البدوي

أوضحت الدكتورة دينا أبو الخير سبب تشبيه القرآن لأصحاب القلوب القاسية بـ"الحجارة"، مؤكدة أن هذا الوصف يحمل دلالة عميقة تتجاوز مجرد القسوة الظاهرة.

الإنسان صاحب القلب القاسي

وأشارت إلى أن القرآن الكريم يذكر أن الحجارة نفسها لها مكانة، إذ تتفجر منها الأنهار، وتخرج منها المياه، وتخضع لأمر الله، بينما قد يصل الإنسان صاحب القلب القاسي إلى مرحلة يكون فيها أشد قسوة من الحجر؛ فيؤذي نفسه ومن حوله.

الشبهات والأفكار المغلوطة

وأضافت، خلال حديثها في برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، أن قسوة القلب لا تعني مجرد التساؤل أو عدم الفهم في أمور الدين؛ بل تتجلى في الإصرار على نشر الشبهات والأفكار المغلوطة بين الناس، ما قد يسبب أذى نفسيًا وروحيًا، خاصة لدى الشباب.

تزكية النفس وطلب العلم

وأكدت أن الجماد قد يكون سببًا في نفع الآخرين، بينما أصحاب القلوب القاسية قد يتحولون إلى مصدر ضرر لأنفسهم ولمحيطهم، مشددة على ضرورة السعي إلى تزكية النفس وطلب العلم من مصادره الصحيحة، بدلًا من ترويج معلومات غير دقيقة.

واختتمت حديثها بالدعاء أن يحفظ الله الجميع من قسوة القلوب، ويرزقهم قلوبًا نقية صافية عامرة بالتقوى والإيمان.

