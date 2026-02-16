قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-2-2026

محمد يحيي

شهد سعر الدولار في مصر ثباتا نسبيًا مع مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16-2-2026؛ وذلك بعد اعلان الحكومة المصرية أمس إقرار حزمة من الحوافز الإجتماعية لدعم الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل خلال شهر رمضان المعظم.

الدولار ثابت

وفقاً لأخر تدولات في سعر الدولار في مواجهة الجنيه والتي تضمنت ثباتا بمختلف البنوك في أوائل تعاملات له اليوم.

انخفاض مسائي

استمر تراجع سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع انتهاء تعاملات أمس  الأحد داخل الجهاز المصرفي.

الدولار يتراجع

فقد سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 4 قروش جديدة من قيمته منذ مساء الخميس الماضي وحتي اليوم بمختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.69 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة".

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.71 جنيه للشراء و 46.81 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 46.73 جنيه للشراء و 46.83 جنيه للبيع في بنوك " العقاؤي المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، HSBC،قناة السويس، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  46.84 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، فيصل الاسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، مصر، سايب، الاعوالاسكان، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو المصري الخليجي.

