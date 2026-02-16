قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
فرق من الهلال الأحمر المصري تتمركز عند معبر رفح لتيسير حركة الفلسطينيين
استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة حنين جنوبي لبنان
حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. 40 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 16 فبراير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأثنين 16 فبراير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

جدول مواقيت الصلاة فى محافظات مصر الأحد 27 شعبان 1447 هجريًا | المصري اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى القاهرة

- موعد صلاة الفجر5:07 ص

- موعد صلاة الظهر 12:09 ص

-  موعد صلاة العصر 3:20 م

-  موعد صلاة المغرب 5:44 م

- موعد صلاة العشاء 7:02 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:12 ص

-  موعد صلاة الظهر 12:14 ص

-  موعد صلاة العصر 3:24 م

-  موعد صلاة المغرب 5:48 م

-  موعد صلاة العشاء 7:07 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:03 ص

- موعد صلاة الظهر 12:05 ص

-  موعد  صلاة العصر 3:15 م

- موعد صلاة المغرب 5:40 م

- موعد صلاة العشاء 6:58 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 4:54 ص

-  وقت صلاة الظهر 11:57 ص

-  موعد صلاة العصر 3:10 م

- وقت صلاة المغرب 5:35 م

- وقت صلاة العشاء 6:51 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 4:58 ص

- موعد صلاة الظهر 12:02 ص

-  موعد صلاة العصر 3:18 م

- موعد صلاة المغرب 5:44 م

- موعد صلاة العشاء 6:58 م

