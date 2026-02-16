أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام جديدة لحارس المرمي مصطفى شوبير في أفريقيا.

مصطفي شوبير

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا".

مع الأهلي خاض 18 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ، منهم 14 كلين شيت ، ودخل مرماه 5 أهداف فقط.

مع الأهلي ومنتخب مصر اجمالا خاض 24 مباراة أفريقية ، منهم 19 كلين شيت ، ودخل مرماه 6 أهداف فقط".

وكان قد قرر النادي الأهلي تجديد عقد مصطفى شوبير لمدة 5 سنوات بعد نهاية الموسم الحالي.

مصطفي شوبير

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. الأهلي قرر تجديد عقد مصطفى شوبير لمدة 5 سنوات بعد نهاية الموسم الحالي مع منح الحارس راتب الفئة الأولى".

وكشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، مقدم برنامج «ملعب أون»، عن تحرك إدارة النادي الأهلي لتمديد عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالجواد أن الأهلي فتح بالفعل ملف التجديد مع الحارس الشاب لمدة 4 مواسم، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، وتأمين استمراريتهم لفترة طويلة.

وأضاف أن مصطفى شوبير سيحصل على جميع مزايا الفئة الأولى في قيمة عقده الجديد، تقديرًا لمستواه وتطوره اللافت، خاصة أن عقده الحالي يتبقى فيه موسم ونصف فقط، وهو ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا لحسم الملف.