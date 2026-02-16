قبل رمضان.. أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026

يهتم المواطنون بأسعار الخضراوات خاصة مع اقتراب بداية شهر رمضان الكريم وقيام الأمهات بالتجهيز لعزومات هذا الشهر الفضيل.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 .

واستقرت أسعار الخضروات استقرارًا نسبيًا، مع مراعاة أن يضاف إلى السعر المعلن للجملة من 3 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق الخضروات للتجزئة. حيث جاءت الأسعار كالتالي:

سجلت الطماطم: 7 – 15 جنيهًا/الكيلو

وبلغ سعر كيلو البطاطس من 4 – 8 جنيهات

وسجل البصل: 4 – 7 جنيهات

أنا الكوسة: 5 – 10 جنيهات

وسجل الجزر: 6 – 10 جنيهات

ووصل الباذنجان البلدي لنحو من 8 – 14 جنيهًا

وسجل الفلفل: 11 – 15 جنيهًا

أما الملوخية تراوح سعر الكيلو من 20 – 22 جنيهًا

وسجل الخيار: 10 – 15 جنيهًا

وبلغ سعر كيلو البسلة من 18 – 22 جنيهًا

وسجلت السبانخ: 10 – 16 جنيهًا

وسجل الليمون: 14 – 18 جنيهًا.