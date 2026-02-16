قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
برلمان

استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟

أميرة خلف

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مواعيد غلق المحال التجارية خلال الشهر الكريم، وذلك في إطار تنظيم الحركة التجارية وضمان راحة المواطنين والتجار على حد سواء.


ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.


و يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.


حيث أعلنت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1447هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.


وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه بموجب القرار تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1447 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، علي أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

منشآت مستثناة من قرار الغلق

واستثنى القرار من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين .

عقوبة مخالفة مواعيد الغلق


وفرض قانون المحال العامة عقوبات رادعة لمخالفي مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بانواعها، وذلك بعد بدء تطبيق القرار الأربعاء المقبل طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية.


وفرض القانون عقوبات متدرجة لمن لم يلتزم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية التي اعلنتها وزارة التنمية المحلية.


و في حال مخالفة أحد المحال للمواعيد المقررة لغلق المحال ، يتم ارسال انذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة.


وفي حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبات إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، مع غلق المحل على نفقة المخالف .

رمضان وزارة التنمية المحلية غلق المحال التجارية عقوبة شهر رمضان المولات

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

رئيس وزراء السودان

السودان.. منظمات دولية توافق على مطالب الهجرة ودعم المدنيين

عباس عراقجي

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره العماني قبل بدء المفاوضات مع أمريكا غدا

أرشيفية

مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 في انفجار بمتجر ألعاب نارية بالصين

بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

