حملة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والمقاهي في شواع العمرانية| صور

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة جهود حملات حي العمرانية في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسفرت الحملات التي نُفذت، بقيادة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، على الرغم من اصابته بركبته، عن رفع 950 حالة إشغال متنوعة للمقاهي والمحال التجارية شملت تعديات على حرم الطريق وإشغالات تعوق حركة المارة والمركبات وإزالة الإعلانات المخالفة .

تم ضبط تروسيكل يستخدم في إلقاء المخلفات بصورة مخالفة بالطريق حيث تم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت الحملات مناطق عبد الله كامل، وشارع جسر الكونيسة – أبو زارع، إلى جانب عدد من الشوارع والمناطق المحيطة، مع رفع كافة الإشغالات وإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بكافة الأحياء وعدم التهاون مع أي مخالفات، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالشوارع.

