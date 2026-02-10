قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
الوزير: مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر
زيارة واشنطن.. خبير: نتنياهو يضغط على ترامب لوقف المسار الدبلوماسي مع إيران
هدد بعرقلة افتتاحه.. ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو"
تلقيت وحيا من الله.. تركي يزعم أنه المهدي المنتظر في الجامع الأموي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
أخبار البلد

الكهرباء : الانتهاء من الربط المكانى لـ 32.9 مليون مشترك

خلال اجتماع الجمعية العمومية للقابضة لكهرباء مصر
وفاء نور الدين

 قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إنه تم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة هذا العام بحوالي 128 مليون جنيه، مؤكداً أن الشركة تواصل جهودها لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها، دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

 كما يتم متابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء، ومراكز التحكم، وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة الدولة للتحول الرقمي، مضيفا تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات.

وتم الانتهاء من الربط المكانى لما يقرب من (32.9) مليون مشترك، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية.

وأوضح المهندس جابر دسوقى خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر الذي عقد أمس العمل على تطوير الأداء المالي بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتي تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر.

 وكذلك الدراسة المستمرة للخدمات المصرفية المتاحة لاختيار الأنسب منها بما يحقق أعلى عائدات للشركة وأفضل مزايا لفتح الاعتمادات المستندية والحصول على أفضل الشروط والأسعار، وفى إطار تخفيف الاعباء التمويلية وتخفيف الالتزامات المالية عن كاهل الشركة القابضة، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الشركة لمواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية لدعم وتنمية الموارد البشرية ورفع قدرات وكفاءة العاملين، وفى هذا الإطار فقد تم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات، وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة.

أشار المهندس جابر دسوقي، إلى تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وذلك من خلال استكمال تطوير مستشفى كهرباء الإسماعيلية وزيادة قدرتها الاستيعابية إلى (72) سريرا بدلاً من (20) سرير وإعداد مبنى كامل للعيادات الخارجية، وتفعيل العمل في عدد من العيادات التخصصية ضمن خطة شركة الخدمات الطبية لإنشاء سلسلة من العيادات التخصصية بمحافظات الجمهورية، والاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية والفنية من العاملين بالقطاع الطبى بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة الخدمات الطبية، واطلاعهم على المجالات الطبية الحديثة من خلال الدورات التدريبية في الجامعات، مشيرا إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي  لتبادل الطاقة من خلال الربط الكهربائي، موضحا تولى مصر رئاسة المجلس الوزاري لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP، كما فازت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة اللجنة التوجيهية للتجمع وذلك من خلال عضويتها ومشاركتها في جميع فعاليات التجمع حيث تمثل  مصر حوالى 70% من القدرات الكهربائية للتجمع، و22% من قدرات القارة الأفريقية، وفى إطار تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات فقد تم  تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والأفريقية.

فى ختام أعمال الجمعية، أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء  بما تحقق على مدار العام الماضي، مطالبا باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية.

الكهرباء محطات توليد الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر وزير الكهرباء

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

جهود متنوعة

توفير لانشات إسعاف نهري لخدمة مواطنى أسوان والأفواج السياحية

شوارع كفر الشيخ

تكثيف أعمال النظافة الليلية ورفع المخلفات بحي شرق كفر الشيخ.. صور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

