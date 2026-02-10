قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
لم يثبت نسب الطفل.. تفاصيل مؤلمة في واقعة التعدي على فتاة المنوفية
بقوة 197 حصانًا.. مواصفات سوإيست S09 الصينية
السكة الحديد: إتاحة حجز الخدمة الجديدة بعربات مختلطة بين (القاهرة/ أسوان) والعكس من شبابيك التذاكر
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي لأبوظبي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بـ مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمثل محطة هامة في مسار العلاقات المصرية الإماراتية، وتعكس مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح "البري"، في بيان له، أن الجولة التي قام بها الرئيسان داخل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ترسخ اهتمام قيادتي البلدين بالاستثمار في المستقبل وبناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، بما يعزز قدرة الدول العربية على المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأشار النائب مجدي البري، إلى أن اللقاء يجسد عمق العلاقات الأخوية بين القاهرة وأبوظبي، ويؤكد انفتاح مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، بما يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن دولة الإمارات تعد الشريك الاستثماري الأول لمصر في المنطقة، خاصة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العمراني.

وأكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن القمة الثنائية أكدت أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بما يشمل تنفيذ اتفاق وقف الحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتسريع عمليات إعادة الإعمار، مع الدفع نحو مسار السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، مشددًا على أن ذلك يعكس التزام مصر والإمارات الأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب مجدي البري، أن اللقاء يبرز رؤية مشتركة بين القيادتين لتعزيز الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي، وأن التنسيق المصري الإماراتي يمثل صمام أمان للأمن والتنمية في الشرق الأوسط، مع التركيز على توسيع مجالات التجارة والاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما أكد أن زيارة الرئيس السيسي لأبوظبي تعكس وحدة الرؤية بين القاهرة وأبوظبي تجاه قضايا المنطقة، وتؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجًا رائدًا للشراكة الاستراتيجية العربية، تقوم على الثقة والتعاون لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كافة.

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

