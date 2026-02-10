نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي لأبوظبي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بـ مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمثل محطة هامة في مسار العلاقات المصرية الإماراتية، وتعكس مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح "البري"، في بيان له، أن الجولة التي قام بها الرئيسان داخل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ترسخ اهتمام قيادتي البلدين بالاستثمار في المستقبل وبناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، بما يعزز قدرة الدول العربية على المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأشار النائب مجدي البري، إلى أن اللقاء يجسد عمق العلاقات الأخوية بين القاهرة وأبوظبي، ويؤكد انفتاح مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، بما يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن دولة الإمارات تعد الشريك الاستثماري الأول لمصر في المنطقة، خاصة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العمراني.

وأكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن القمة الثنائية أكدت أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بما يشمل تنفيذ اتفاق وقف الحرب، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتسريع عمليات إعادة الإعمار، مع الدفع نحو مسار السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، مشددًا على أن ذلك يعكس التزام مصر والإمارات الأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب مجدي البري، أن اللقاء يبرز رؤية مشتركة بين القيادتين لتعزيز الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي، وأن التنسيق المصري الإماراتي يمثل صمام أمان للأمن والتنمية في الشرق الأوسط، مع التركيز على توسيع مجالات التجارة والاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما أكد أن زيارة الرئيس السيسي لأبوظبي تعكس وحدة الرؤية بين القاهرة وأبوظبي تجاه قضايا المنطقة، وتؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجًا رائدًا للشراكة الاستراتيجية العربية، تقوم على الثقة والتعاون لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كافة.