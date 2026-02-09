قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

النائب عادل ناصر: مراهنات الإنترنت تستهدف الشباب وتتحايل على القانون.. وتشريع حاسم بات ضرورة

النائب عادل ناصر
النائب عادل ناصر
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع غير المنضبط في استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، لما يحمله من تهديدات مباشرة للقيم والسلوك والهوية الوطنية، في ظل محتوى رقمي مفتوح لا يراعي الخصوصية الثقافية ولا المراحل العمرية.

وأوضح «ناصر» أن عدداً من الألعاب والمنصات الإلكترونية لم يعد يقتصر دورها على الترفيه، بل باتت أدوات مؤثرة في تشكيل وعي الأطفال، وتروّج أحيانًا للعنف المفرط، والانعزال الاجتماعي، وسلوكيات تتعارض مع القيم الأخلاقية والتربوية، محذرًا من ترك هذه الظاهرة دون تدخل تشريعي ومجتمعي حاسم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى خطورة ما تشهده الساحة الرقمية من انتشار لتطبيقات وبرامج المراهنات الإلكترونية، التي تُمارَس بالمخالفة الصريحة للقانون المصري، مستغلة الفضاء الإلكتروني والفراغ التشريعي في التعامل مع هذه المنصات، ما يجعلها بوابة خطيرة لاستهداف الشباب والقُصّر، ودفعهم نحو الإدمان المالي والسلوكي، فضلًا عن تعريضهم لعمليات احتيال وسرقة بيانات.

وأكد «ناصر» أن القانون المصري يجرّم المراهنات والقمار ويعتبر عقودها باطلة، إلا أن غياب تنظيم واضح للمراهنات الإلكترونية يستدعي تحركًا عاجلًا لسد هذه الثغرة، وتشديد الرقابة على التطبيقات والمواقع غير المرخصة، خاصة تلك التي تُدار من خارج البلاد وتستهدف المستخدمين المصريين بوسائل ملتوية.

وشدد «ناصر» على أن مخاطر مثل إدمان الألعاب الإلكترونية، والمراهنات الرقمية، والتنمر الإلكتروني، والتواصل غير الآمن مع الغرباء، تمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار النفسي والسلوكي للأطفال والشباب، مؤكدًا ضرورة دعم الأسرة بأدوات توعوية حقيقية، وتمكين أولياء الأمور من وسائل الرقابة والمتابعة.

النواب مجلس الشيوخ البرلمان نواب اخبار البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر لـ"طلاب من أجل مصر": أثق في قدرتكم لتكونوا جيلاً يحمي الوطن

وزارة الأوقاف

الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «استقبال شهر رمضان»

الدكتور أسامة الحديدي

أسامة الحديدي: الأزهر رسالة طمأنينة عالمية وحصن لحماية الوسطية وقيم التعايش

بالصور

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

