إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي، إقالة مدربه السنغالي حبيب باي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وقال نادي ستاد رين في بيان: "في انتظار صدور قرارٍ لاحق، بدأ نادي ستاد رين لكرة القدم إجراءاتٍ قانونية ضد مدربه، السيد حبيب باي، ومساعديه أوليفييه ساراجاليا، وسيباستيان بيشارد، ويان كافيزا".

وأضاف: "حتى إشعارٍ آخر، سيتولى سيباستيان تامبوريه، وبيير-ألكسندر ليليفر، وماكسيم لو مارشان قيادة تدريبات الفريق الأول".

وكان حبيب جاي - البالغ من العمر 48 عامًا - قد تولى تدريب ستاد رين في يناير 2025 وقاد الفريق في 39 مباراة بكل المسابقات.

وفاز في 18 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 14 آخرين، وسجل الفريق تحت قيادته 62 هدفًا واستقبلت شباكه 58 آخرين.