قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم المغرب في كأس العالم .. ستاد رين الفرنسي يضم ياسر زبيري

ياسر زبيري
ياسر زبيري
عبدالله هشام

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي التعاقد مع المغربي ياسر زبيري بعد تألقه في كأس العالم للشباب مع منتخب المغرب.

وتوج منتخب المغرب ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة هدفين دون رد منذ أشهر.

وضم نادي ستاد رين الفرنسي زبيري من نادي فالماليكاو البرتغالي بعقد يمتد حتى 2029 بعد تألق اللاعب الملفت في مونديال الشباب رفقة أسود أطلس.

ويعد زبيري أحد أبرز النجوم الذين تخرجوا من أكاديمية محمد السادس وتدرج بين الأندية حتى وصل للبرتغال ومنه للدوري الفرنسي.

تألق زبيري في كأس العالم للشباب وتسجيله خمس أهداف خلال مشوار البطولة أهمهم كانت الثنائية في شباك الأرجنتين في مباراة النهائي مما جعله يلفت أنظار الأندية الأوروبية لضمه.

وقال لويك ديزيريه، المدير الرياضي لنادي ستاد رين: زبيري نجم واعد ويتمتع بخبرات كبيرة من مشاركته في كأس العالم بجانب عوامل أخرى مثل تحركاته وقدرته على قراءة اللعب وهدوئه أمام المرمى. 

المغرب منتخب المغرب ستاد رين الفرنسي ياسر زبيري كأس العالم للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي للجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الحكم على المعاملات المعاصرة يخضع لضوابط البيوع في الإسلام

ذكرى تحويل القبلة

الأوقاف توضح الدروس المستفادة والحكمة من تحويل القبلة فى شعبان

تحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام

تحويل القبلة.. حدث يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجد الحرام والأقصى

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد