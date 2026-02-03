نجم المغرب في كأس العالم .. ستاد رين الفرنسي يضم ياسر زبيري

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي التعاقد مع المغربي ياسر زبيري بعد تألقه في كأس العالم للشباب مع منتخب المغرب.

وتوج منتخب المغرب ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة هدفين دون رد منذ أشهر.

وضم نادي ستاد رين الفرنسي زبيري من نادي فالماليكاو البرتغالي بعقد يمتد حتى 2029 بعد تألق اللاعب الملفت في مونديال الشباب رفقة أسود أطلس.

ويعد زبيري أحد أبرز النجوم الذين تخرجوا من أكاديمية محمد السادس وتدرج بين الأندية حتى وصل للبرتغال ومنه للدوري الفرنسي.

تألق زبيري في كأس العالم للشباب وتسجيله خمس أهداف خلال مشوار البطولة أهمهم كانت الثنائية في شباك الأرجنتين في مباراة النهائي مما جعله يلفت أنظار الأندية الأوروبية لضمه.

وقال لويك ديزيريه، المدير الرياضي لنادي ستاد رين: زبيري نجم واعد ويتمتع بخبرات كبيرة من مشاركته في كأس العالم بجانب عوامل أخرى مثل تحركاته وقدرته على قراءة اللعب وهدوئه أمام المرمى.