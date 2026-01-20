قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية
سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي
فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025

حمزة إغمان
حمزة إغمان
رباب الهواري

تلقى منتخب المغرب ضربة موجعة جديدة، بعدما خسر لقب كأس أمم أفريقيا 2025 التي أُقيمت على أرضه ووسط جماهيره، عقب الهزيمة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليزداد الحزن داخل الشارع الكروي المغربي.

حلم اللقب يتبخر بعد نصف قرن من الغياب

دخل أسود الأطلس المباراة النهائية بطموحات كبيرة من أجل التتويج باللقب القاري الغائب منذ ما يقرب من 50 عامًا، إلا أن الحلم تبدد في اللحظات الحاسمة، بعدما عجز المنتخب المغربي عن ترجمة الفرص إلى أهداف، مقابل تنظيم قوي وصلابة دفاعية من المنتخب السنغالي الذي حسم المواجهة لصالحه بهدف وحيد.

الخسارة جاءت قاسية على المنتخب المغربي، خاصة أنها حدثت على ملعبه وأمام جماهيره، ما زاد من الإحباط، بعدما كان الجميع ينتظر نهاية سعيدة لمشوار مميز قدمه الفريق خلال البطولة.

السنغال تحسم النهائي وتُضاعف أحزان المغرب

أظهر المنتخب السنغالي شخصية البطل خلال اللقاء النهائي، ونجح في استغلال إحدى الفرص القليلة التي سنحت له، مسجلًا هدف الفوز الذي كان كافيًا لحسم اللقب، في وقت حاول فيه المنتخب المغربي العودة في النتيجة دون جدوى حتى صافرة النهاية.

إصابة حمزة إغمان تُكمل المشهد المؤلم

ولم تتوقف أحزان المغرب عند خسارة اللقب فقط، بل تلقى خبرًا صادمًا آخر بإصابة الدولي المغربي حمزة إغمان. وأعلن نادي ليل الفرنسي، مساء الإثنين، تعرض لاعبه لقطع في الرباط الصليبي، بعد مشاركته كبديل في مباراة النهائي أمام السنغال.

ضربة قوية للمغرب وليل الفرنسي

تشكل إصابة حمزة إغمان ضربة مزدوجة لكل من منتخب المغرب ونادي ليل الفرنسي، حيث من المنتظر أن يغيب اللاعب لفترة طويلة عن الملاعب، ما يحرمه من استكمال مشواره مع فريقه والمشاركة مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

وبين خسارة اللقب القاري وإصابة أحد أبرز لاعبيه، يعيش منتخب المغرب أيامًا صعبة، وسط آمال بأن تكون هذه الكبوة دافعًا للعودة أقوى في المستقبل


 

حمزة إغمان منتخب المغرب منتخب السنغال اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

حسام حسن

أحمد فوزي: حسام حسن غير مقتنع بـ مصطفى محمد.. وكان بالإمكان تقديم أفضل

أمم إفريقيا

شبانة يهاجم صفقات الأهلي والزمالك: لا تخطيط ولا سوبر ستار

بالصور

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد