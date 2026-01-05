تعليق الركراكي على تألق براهيم دياز مع منتخب المغرب

علق وليد الركراكي المدير الفنى الأول لكرة القدم بمنتخب المغرب، على تألق براهيم دياز فى كأس أمم إفريقيا.

ونجح منتخب المغرب فى التأهل لدور الـ8 ، من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما الفوز على تنزانيا بهدف براهيم دياز في دور الـ16.

وقال الركراكي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "عندما نرى إحصائيات دياز مع المنتخب المغربي، ندرك أنه لاعب فعال، وبالمناسبة، صراعي الدائم مع براهيم، وأظن أنه جاء للاحتفال بالهدف معي لأنه يعلم أنني الأكثر قسوة معه".

وأضاف "أكثر لاعب أتعامل معه بصرامة في الفريق هو براهيم، لأنني أعرف ما يمكنه إعطاؤه لنا، وأعرف أنه قادر على تقديم الأفضل".

وأكمل "على سبيل المثال، تسجيله للهدف أمر جيد، لكن هناك الكثير من الأشياء التي قام بها لست راضيا عنها، لأنه يملك الأفضل"