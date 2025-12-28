الركراكي: منتخب المغرب يسعى للفوز على زامبيا للبقاء في الرباط

أكد المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، أن المنتخب المغربي يسعى للفوز على منتخب زامبيا والحفاظ على صدارة المجموعة، من أجل مواصلة مشواره بمدينة الرباط.

وقال الركراكي - في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة زامبيا في الجولة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا: "نحن مقبلون على الجولة الثالثة من دور المجموعات، في المباراة الأخيرة أمام زامبيا.. لدينا فرصة إنهاء هذا الدور في صدارة المجموعة من أجل البقاء في الرباط، وهذا هو هدفنا الرئيسي منذ بداية المنافسة".

وتابع: "ستكون هذه نهاية الدور الأول، وبعدها تبدأ مرحلة الإقصاء المباشر المعروفة بصعوبتها، ما يهمنا اليوم بطبيعة الحال هو مواصلة تطورنا، الفوز في هذه المباراة، وإنهاء دور المجموعات في المركز الأول والبقاء في الرباط هذا هو هدفنا".

يشار إلى أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الزامبي غدا "الإثنين"، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.