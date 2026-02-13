توجيه تهمة لنجم مانشستر سيتي بعد تصريحاته.. تفاصيل

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تهمة بسوء السلوك للإسباني رودريجو هيرنانديز، الشهير بـ "رودري"، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تصريحات الأخير، وذلك وفقًا لتقارير صحفية.

وقال رودري عقب مباراة توتنهام إن الحكم كلف فريقه نقطتين ثمينتين بقراره عدم احتساب خطأ دومينيك سولانكي ضد مارك جيهي في الهدف الأول، إنها مخالفة واضحة، وتقنية حكم الفيديو المساعد موجودة لسبب وجيه، وهذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفرق."

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أنه تم توجيه تهمة سوء السلوك إلى رودري لاعب مانشستر سيتي فيما يتعلق بالتعليقات التي أدلى بها بعد مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام.

وأضافت أنه يزعم أن لاعب خط الوسط تصرف بطريقة غير لائقة خلال مقابلة إعلامية بعد المباراة من خلال الإدلاء بتعليقات تشير إلى التحيز والتشكيك في نزاهة مسؤول المباراة، بما يخالف قاعدة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 3.1.

واختتمت أن رودري أمامه مهلة حتى يوم الأربعاء 18 فبراير لتقديم رده.