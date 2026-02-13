شكوك حول مشاركة هالاند مع مانشستر سيتي أمام سالفورد

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن لاعبو فريقه مرهقون جسديا وذهنيًا، مشيرًا إلى تطلعه لفترة راحة قصيرة من جدول المباريات الشاق بعد مباراة الدور الرابع ضد سالفورد سيتي، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع استمرار سيتي في المنافسة على أربع بطولات، لم يحصل فريق المدرب جوارديولا على أكثر من أربعة أيام راحة بين المباريات منذ بداية العام، لكنه سيحصل أخيرًا على أسبوع للراحة بعد استضافة الفريق المنافس في الدرجة الرابعة غدا.

وقال جوارديولا للصحفيين: "أولويتنا هي الفوز على سالفورد والتقدم للدور التالي، وصلنا إلى نهائي هذه البطولة أكثر من مرة في السنوات الماضية، لسوء الحظ لم نفز في آخر نهائيين، لكن الوصول إلى هناك هو دائما نجاح، أفكر دائما في ذلك".

وخسر مانشستر سيتي النهائي أمام مانشستر يونايتد في 2024، بعدما انتصر على غريمه المحلي في العام السابق، كما خسر أمام كريستال بالاس العام الماضي.

وتابع: "آمل أن نتمكن من الحصول على قسط بسيط من الراحة بعد مباراة الغد، وقبل هذا الأسبوع الطويل الذي أعتقد أننا بحاجة إليه، لأننا منهكون جسديا وذهنيا؛ بسبب هذا العدد الهائل من المباريات على مدار أشهر طويلة".

وسحق مانشستر سيتي بفريقه الاحتياطي سالفورد بثمانية أهداف دون رد، عندما استضافه في الدور الثالث من كأس إنجلترا العام الماضي، لكن جوارديولا قال إنه لا يعتبر أي شيء مضمونا.

وأضاف: "بالطبع، سالفورد ينافس في الدرجة الرابعة ونحن نلعب على أرضنا، لكنني أحاول أن أرسخ في أذهان اللاعبين أنه لا شيء مضمون، وأن كل شيء صعب، قد يصبح الأمر سهلا بعد ذلك، لكن علينا القيام بعملنا، لهذا السبب، لطالما كنا حاضرين في المنافسة الشديد في كأس إنجلترا وكأس الرابطة، لطالما قدمنا أداء جيدا جدا، وغدا لن يكون استثناء".

ووصل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة هذا الموسم، وسيواجه أرسنال في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم 22 مارس.

شكوك حول مشاركة هالاند

ويشعر مانشستر سيتي بالقلق بشأن المهاجم إرلينج هالاند بعد استبدال هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بين الشوطين خلال الفوز على فولهام يوم الأربعاء بسبب مخاوف تتعلق بلياقته البدنية.

وأوضح جوارديولا: "إيرلينج ليس في أفضل حالاته، سنرى كيف يشعر اليوم. قال لي الطبيب إنها ليست مشكلة كبيرة، لكنه عانى من بعض المشاكل خلال المباراة، ولهذا لم يلعب في الشوط الثاني".

كما أشاد جوارديولا بالمهاجم أنطوان سيمنيو الذي انضم إلى الفريق في يناير، وسجل خمسة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وأشار إلى إنه عدل طريقة اللعب لتحقيق أقصى استفادة من الجناح الغاني.

واختتم: "علينا التكيف مع جودة اللاعبين لدينا، لا يوجد لدينا سوى جناح واحد مناسب، وهو أنطوان، وعدلنا طريقة اللعب لكي يشعر اللاعبون بالراحة".