مدرب المصري: مباراة زيسكو حاسمة للصعود لدور الثمانية بالكونفدرالية
قبل شهر رمضان.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2026
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
رياضة

شكوك حول مشاركة هالاند مع مانشستر سيتي أمام سالفورد

هالاند
مجدي سلامة

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن لاعبو فريقه مرهقون جسديا وذهنيًا، مشيرًا إلى تطلعه لفترة راحة قصيرة من جدول المباريات الشاق بعد مباراة الدور الرابع ضد سالفورد سيتي، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع استمرار سيتي في المنافسة على أربع بطولات، لم يحصل فريق المدرب جوارديولا على أكثر من أربعة أيام راحة بين المباريات منذ بداية العام، لكنه سيحصل أخيرًا على أسبوع للراحة بعد استضافة الفريق المنافس في الدرجة الرابعة غدا.

وقال جوارديولا للصحفيين: "أولويتنا هي الفوز على سالفورد والتقدم للدور التالي، وصلنا إلى نهائي هذه البطولة أكثر من مرة في السنوات الماضية، لسوء الحظ لم نفز في آخر نهائيين، لكن الوصول إلى هناك هو دائما نجاح، أفكر دائما في ذلك".

وخسر مانشستر سيتي النهائي أمام مانشستر يونايتد في 2024، بعدما انتصر على غريمه المحلي في العام السابق، كما خسر أمام كريستال بالاس العام الماضي.

وتابع: "آمل أن نتمكن من الحصول على قسط بسيط من الراحة بعد مباراة الغد، وقبل هذا الأسبوع الطويل الذي أعتقد أننا بحاجة إليه، لأننا منهكون جسديا وذهنيا؛ بسبب هذا العدد الهائل من المباريات على مدار أشهر طويلة".

وسحق مانشستر سيتي بفريقه الاحتياطي سالفورد بثمانية أهداف دون رد، عندما استضافه في الدور الثالث من كأس إنجلترا العام الماضي، لكن جوارديولا قال إنه لا يعتبر أي شيء مضمونا.

وأضاف: "بالطبع، سالفورد ينافس في الدرجة الرابعة ونحن نلعب على أرضنا، لكنني أحاول أن أرسخ في أذهان اللاعبين أنه لا شيء مضمون، وأن كل شيء صعب، قد يصبح الأمر سهلا بعد ذلك، لكن علينا القيام بعملنا، لهذا السبب، لطالما كنا حاضرين في المنافسة الشديد في كأس إنجلترا وكأس الرابطة، لطالما قدمنا أداء جيدا جدا، وغدا لن يكون استثناء".

ووصل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة هذا الموسم، وسيواجه أرسنال في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم 22 مارس.

شكوك حول مشاركة هالاند

ويشعر مانشستر سيتي بالقلق بشأن المهاجم إرلينج هالاند بعد استبدال هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بين الشوطين خلال الفوز على فولهام يوم الأربعاء بسبب مخاوف تتعلق بلياقته البدنية.

وأوضح جوارديولا: "إيرلينج ليس في أفضل حالاته، سنرى كيف يشعر اليوم. قال لي الطبيب إنها ليست مشكلة كبيرة، لكنه عانى من بعض المشاكل خلال المباراة، ولهذا لم يلعب في الشوط الثاني".

كما أشاد جوارديولا بالمهاجم أنطوان سيمنيو الذي انضم إلى الفريق في يناير، وسجل خمسة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وأشار إلى إنه عدل طريقة اللعب لتحقيق أقصى استفادة من الجناح الغاني.

واختتم: "علينا التكيف مع جودة اللاعبين لدينا، لا يوجد لدينا سوى جناح واحد مناسب، وهو أنطوان، وعدلنا طريقة اللعب لكي يشعر اللاعبون بالراحة".

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد سقوط أمطار علي هذه المناطق واستمرار الرياح

مشروعات الصحة

الصحة: 33 زيارة ميدانية لـ 58 مستشفى و62 وحدة صحية بـ 12 محافظة

جامعة القاهرة

انطلاق فعاليات مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار بجامعة القاهرة

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

