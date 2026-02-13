زاهي حواس: كنا بنخدم الأجانب.. وناس كثير بتخرف في الآثار

كشف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، تفاصيل جديدة بشأن مشواره في عالم الآثار، مشيرا إلى أن الآثار المصرية القديمة حضارة اذهلت العالم ومازالت.

واضاف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"كنا بنخدم الأجانب ودلوقتي بقى عندنا علماء على مستوى عالي، واهم الانجازات الاستثمار في البشر".

وتابعت عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن :"ناس كتيرة بتخرف في الآثار وناس كتيرة عندها هوس وبتطلع تتكلم واتشهروا، وهناك من يتحدث عن حضارة مفقودة هل التي بنت الاهرامات".

واكمل عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن ذهبت لمناظرتهم في الأماكن الموجودين فيها، لكشف الحقيقة عن الآثار المصرية.