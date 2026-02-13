الطن بكام النهارده؟.. استقرار أسعار الحديد وتباين في الأسمنت اليوم الجمعة 13 فبراير 2026

تواصل أسعار الحديد اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، استقرارها بعد تحركات متباينة خلال الأسابيع الماضية، بينما تباينت أسعار الاسمنت صعودا وهبوطا وسط تساؤلات واسعة من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع حول اتجاهات الأسعار في المرحلة المقبلة.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 13 فبراير 2026

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، تسليم أرض المصنع مستويات تتراوح بين حوالي 34،500 و37،500 جنيهًا للطن الواحد، وهو نطاق السعر الذي أعلنت عنه شركات الصلب في مصر في بداية تعاملات الجمعة هذه الأسعار تعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بأسعار الأيام السابقة، بينما تتباين الأرقام قليلًا بين الشركات والموزعين حسب نوع المنتج وموقع التسليم، كما يتضح من حركة السوق خلال الأيام الماضية التي شهدت ثباتًا نسبيًا بعد ارتفاعات سابقة، حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

- بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد عطية اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العتال اليوم الجمعة نحو 37.500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم الجمعة نحو 37.500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد الجيوشي اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم الجمعة نحو 38.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العشري اليوم الجمعة نحو 34.500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم الجمعة نحو 37.500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد بيانكو اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد سرحان اليوم الجمعة نحو 34.500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

تباينت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق المحلية، بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه في الطن، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأى تحركات جديدة في الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر طن الأسمنت في بعض الشركات 3700 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.

وجاءت أسعار الأسمنت كالآتي:

ـ ارتفع سعر أسمنت النصر 40 جنيها ليسجل 3672 جنيها للطن.

ـ ارتفع سعر طن أسمنت الرمادى ليسجل 3991 جنيهًا بإرتفاع قدره 14 جنيهًا عن الاسعار المسجلة أمس.

ـ وثبت سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3675 جنيها للطن.

ـ واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 3850 جنيهات للطن.

ـ وانخفض سعر أسمنت المخصوص 20 جنيهاً ليسجل 3800 جنيه للطن.

ـ وانخفض سعر أسمنت حلوان ليسجل 3845 جنيها للطن.

ـ سعر طن أسمنت الفهد سجل نحو 3680 جنيهًا.