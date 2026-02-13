قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكريم خالد الصاوي وريهام عبد الغفور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
25%.. تجارية الجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان
تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد
بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري
مصادر لـ صدى البلد: محمود أباظة وفخري عبد النور ومحمد سرحان يطعنون ضد شرعية السيد البدوي
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح غزة وتفكيك حماس
النووي الأوروبي.. المستشار الألماني يكشف عن محادثات سرية مع فرنسا
الطن بكام النهارده؟.. استقرار أسعار الحديد وتباين في الأسمنت اليوم الجمعة 13 فبراير 2026

خالد يوسف

تواصل أسعار الحديد اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، استقرارها بعد تحركات متباينة خلال الأسابيع الماضية، بينما تباينت أسعار الاسمنت صعودا وهبوطا وسط تساؤلات واسعة من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع حول اتجاهات الأسعار في المرحلة المقبلة.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 13 فبراير 2026

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، تسليم أرض المصنع مستويات تتراوح بين حوالي 34،500 و37،500 جنيهًا للطن الواحد، وهو نطاق السعر الذي أعلنت عنه شركات الصلب في مصر في بداية تعاملات الجمعة هذه الأسعار تعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بأسعار الأيام السابقة، بينما تتباين الأرقام قليلًا بين الشركات والموزعين حسب نوع المنتج وموقع التسليم، كما يتضح من حركة السوق خلال الأيام الماضية التي شهدت ثباتًا نسبيًا بعد ارتفاعات سابقة، حيث جاءت الأسعار كما يلي:- 

- بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد عطية اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العتال اليوم الجمعة نحو 37.500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم الجمعة نحو 37.500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد الجيوشي اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم الجمعة نحو 38.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العشري اليوم الجمعة نحو 34.500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم الجمعة نحو 37.500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد بيانكو اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الجمعة نحو 35.000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد سرحان اليوم الجمعة نحو 34.500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

تباينت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق المحلية، بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه في الطن، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأى تحركات جديدة في الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر طن الأسمنت في بعض الشركات 3700 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.

وجاءت أسعار الأسمنت كالآتي:

ـ ارتفع سعر أسمنت النصر 40 جنيها ليسجل 3672 جنيها للطن.

ـ ارتفع سعر طن أسمنت الرمادى ليسجل 3991 جنيهًا بإرتفاع قدره 14 جنيهًا عن الاسعار المسجلة أمس.

ـ وثبت سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3675 جنيها للطن.

ـ واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 3850 جنيهات للطن.

ـ وانخفض سعر أسمنت المخصوص 20 جنيهاً ليسجل 3800 جنيه للطن.

ـ وانخفض سعر أسمنت حلوان ليسجل 3845 جنيها للطن.

ـ سعر طن أسمنت الفهد سجل نحو 3680 جنيهًا.

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

أخبار السيارات

أخبار السيارات| مرسيدس في أزمة بعد احتراق سياراتها.. وتسريب صور بورش تايكان

تحديث Android 16 QPR3 Beta 2.1

بتحسينات في الأداء.. جوجل تؤكد قرب إطلاق Android 17 Beta 1 رسميًا

تويوتا هايلاندر موديل 2027

شاهد| تويوتا هايلاندر 2027 الجديدة

بالصور

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

