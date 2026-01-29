قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 29-1-2026

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 29 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الرابع من يناير، مع ثبات معظم الأسعار مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

استقرت أسعار الخردة عند 376 دولارا للطن دون تغير أسبوعي.

وتراجعت أسعار خام الحديد لتسجل نحو 106 دولارات للطن مقارنة 108 دولار للطن أسعار الأسبوع الماضي بانخفاض  دولاران.

أما أسعار البليت بلغت 435 - 445 دولارًا للطن FOB روسيا.

استقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

وشهدت أسعار حديد التسليح ثبات في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الخميس 38.200 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق  37,113 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 29 يناير 2026: 

سجل سعر  الطن 38.000 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن  37,950 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وصل سعر الطن 37.500  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وصل سعر الطن  37.500 جنيه حديد المصريين.

وبلغ سعر الطن اليوم  35.000 جنيها من حديد مصر ستيل.

ووصل سعر الطن 34.750 جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن34.750 جنيه من شركة المعادي.

وسجل سعر الطن 34.750 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن 34.750 جنيه من شركة عطية.

وصل سعر الطن 34.500 جنيها من شركة العشري للصلب.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في سبتمبر 2025، 3 قرارات وزارية، بـ"فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب"؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

