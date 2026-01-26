قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، واستقرت محليا مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 26 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الرابع من يناير، مع ثبات معظم الأسعار مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

استقرت أسعار الخردة عند 376 دولارا للطن دون تغير أسبوعي.

وتراجعت أسعار خام الحديد لتسجل نحو 106 دولارات للطن مقارنة 108 دولار للطن أسعار الأسبوع الماضي بانخفاض  دولاران.

أما أسعار البليت بلغت 435 - 445 دولارًا للطن FOB روسيا.

استقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

ارتفعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الإثنين 38.200 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق  37,113 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 26 يناير 2026: 

سجل سعر  الطن 38.000 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن  37,900 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وصل سعر الطن 37.500  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وصل سعر الطن  37.500 جنيه حديد المصريين.

وبلغ سعر الطن اليوم  35.000 جنيها من حديد مصر ستيل.

ووصل سعر الطن 34.500 جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن34.500 جنيه من شركة المعادي.

وسجل سعر الطن 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وصل سعر الطن 34.500 جنيها من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن 34.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في سبتمبر 2025، 3 قرارات وزارية، بـ"فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب"؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

أسعار الحديد الأسواق العالمية أسعار الحديد عالميا أسواق الحديد أسعار البليت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

ترشيحاتنا

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يرد على شائعات وننسي إللي كان: تعليقات ساذجة وصوتي من دماغي

مسلسل "الفرنساوي"

بدء تصوير مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف

فيفي عبده

كل ٢٥ يناير واحنا طيبين..فيفي عبّده تحتفل بعيد الشرطة

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد