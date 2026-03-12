أحمد هشام: غلق كلي لشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل «وادي النيل – 6 أكتوبر».. ويوضح المسارات البديلة|فيديو

أعلن اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تنفيذ غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو وصولًا إلى ميدان لبنان، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط «وادي النيل – 6 أكتوبر» في محافظة الجيزة.

مدة الغلق ومواعيد التنفيذ

وأوضح أن الأعمال تستلزم تنفيذ الغلق لمدة 3 أيام أسبوعيًا (الجمعة – السبت – الأحد) على أربع مراحل متتالية، وذلك بدءًا من الجمعة 13 مارس 2026 وحتى الأحد 5 أبريل 2026.

وأشار إلى أن تنفيذ الأعمال سيكون في الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحًا.

المسار البديل الأول

وتم تحديد مسار بديل لحركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو وترغب في استكمال السير نحو ميدان لبنان، حيث يتم:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين.

ثم الدخول يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي.

ثم الدخول يسارًا إلى شارع وادي النيل.

وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثاني

كما تم تحديد مسار بديل آخر يتمثل في:

الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين.

ثم الدخول يمينًا إلى شارع أحمد عرابي.

ثم الدخول يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية.

وصولًا إلى شارع السودان ثم ميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.

خدمات مرورية لتسهيل الحركة

ومن جانبها، أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، إلى جانب التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية التي توضح وجود أعمال بالطريق، بما يضمن تنظيم الحركة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.