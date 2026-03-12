قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات قطاع الصحة، فضلًا عن مشروعات قطاع التعليم، وبناءً عليه، يجب أن تستهدف الخطط الاستثمارية للحكومة تحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية. 

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية خلال هذه الفترة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.  

وعرض الدكتور أحمد رستم أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات والمشروعات، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التقديرات المُقترحة للاستثمارات الحكومية في عددٍ من القطاعات والمجالات المختلفة من بينها: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، وكذا التأمين الصحي الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مشروعات الكهرباء. 

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية (قطاعا الصحة والتعليم) والبنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن ودعم جهود التنمية المستدامة. 

كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

التنمية البشرية الصحة والتعليم مجلس الوزراء مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان: أجمل فطار تناولته في رمضان هذا العام كان في الكنيسة

كبسة الفراخ

هنفطر ايه النهاردة.. كبسة الفراخ وصينية بطاطس بالكوسة وصوابع زينب

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

دراسة حديثة: القراءة وألعاب تنشيط الدماغ والتعلم المستمر قد تؤخر ظهور مرض الزهايمر

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد