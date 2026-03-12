قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية استهدفت دولة قطر.


ومنذ قليل ، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 41 من عملية الوعد الصادق حيث  استهدفت الأراضي المحتلة ومواقع أمريكية بالمنطقة.

وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيان له إلى أنه تم أطلاق أكثر من 10 صواريخ باليستية برؤوس حربية تزن أكثر من طن وصواريخ فتاح فرط صوتية.


كما تم إطلاق  10 صواريخ ثقيلة من طراز خرمشهر وقدر وخيبر شكن وفتاح الفرط الصوتي ضمن الموجة 41 بحسب بيان الحرس الثوري .


وفي سياق متصل ، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، صورًا التقطتها أقمار اصطناعية تُظهر تعرض موقع عسكري في مجمع بارشين الإيراني لهجوم جوي.

ووفقًا لما نشره معهد العلوم والأمن الدولي، فقد استُهدف الموقع العسكري المشتبه به المعروف باسم تالكان-2 بثلاث قنابل خارقة للتحصينات، بحسب تقرير القناة الـ12 الإسرائيلية.

ويُعتقد أن الموقع مرتبط بأنشطة البرنامج النووي الإيراني، وقد سبق أن تعرّض لهجوم إسرائيلي سابق في عام 2024. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة، التي نشرت قبل نحو شهر، إنشاء إيران لتحصينات جديدة في المجمع، في محاولة لتعزيز الموقع ضد أي ضربات محتملة.

يُعد مجمع بارشين أحد المواقع العسكرية الحساسة في إيران، ويرتبط بأنشطة بحثية وتقنية قد تتعلق بتطوير الأسلحة النووية، ما يجعله هدفًا محوريًا في الاستراتيجية الإسرائيلية لمنع إيران من التقدم في برامجها النووية.

قطر وزارة الدفاع القطرية القوات الإيرانية الحرس الثوري الإيراني عملية الوعد الصادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

اورمان الدقهلية

أورمان الدقهلية تستمر في إعداد الإفطار للصائمين خلال رمضان

اسطوانات البوتاجاز

تموين قنا يحرر31 مخالفة ويضبط أسطوانات غاز تباع بأزيد من السعر

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع مشروع تطوير مداخل ومخارج معبد فيله

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد