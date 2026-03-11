قطر وألمانيا تبحثان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم /الأربعاء/ في مقر الديوان الأميري بالدوحة، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل الخلافات بالوسائل السلمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أدان الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية مشيرا إلى أنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة.

ولفت إلى أن قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي.

وحذر من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، مشددا على أنها تمثل سوابق خطيرة ستعرض شعوب المنطقة لأخطار متعددة، كما أكد ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني عن إدانة بلاده للهجوم الإيراني على الأراضي القطرية، باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.