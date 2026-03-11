قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. هل ظهرت بالأمس؟

علامات ليلة القدر
علامات ليلة القدر
أحمد سعيد

مع بداية العشر الأواخر من رمضان يزداد اهتمام المسلمين في كل مكان بالبحث عن علامات ليلة القدر، وخاصة في الليالي الوترية التي قد تكون فيها الليلة المباركة. 

ويبحث كثيرون في شهر رمضان عن علامات ليلة القدر الصحيحة ويتساءلون عن متى تكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ؟ وعن موعد الليالي الوترية في رمضان ، نظرًا لما تحمله هذه الليلة من فضل عظيم، إذ قال الله تعالى إنها خير من ألف شهر.

علامات ليلة القدر

يحرص المسلمون في العشر الأواخر من رمضان على معرفة أبرز علامات ليلة القدر التي وردت في السنة النبوية. 

ومن أبرز علامات ليلة القدر التي حددها عدد من العلماء أنها ليلة تمتلأ بها السكينة والطمأنينة واعتدال الجو وطلوع الشمس بلا شعاع في صباحها. 

وذلك من أجل اغتنام قيام الليل والدعاء في العشر الأواخر من رمضان، والإكثار من الطاعات والذكر والصدقات أملاً في إدراك فضل هذه الليلة المباركة ونيل مغفرة الله ورحمته.

وقد حصر بعض العلماء أبرز علامات ليلة القدر في :

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

علامات ليلة القدر الصحيحة

وفي هذا السياق وضّحت دار الإفتاء آراء عدد من حول علامات ليلة القدر فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" لسورة القدر قوله: أن من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. 

وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ». 

وعن موعد ليلة القدر كشف عبيد بن عمير عنها قائلا "كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا".

متى تكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ؟

ليلة القدر تكون في إحدى الليالي الوترية وهي الأوقات التي يحرص فيها المسلم على الاجتهاد في العبادة والدعاء وقيام الليل .

وقد مضى يوم واحد من الليالي الوترية في مصر وهو يوم 21 رمضان ويتبقى الأيام الآتية:  

  • ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.
  • ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.
  • ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.
  • ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

العشر الأواخر من رمضان

العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام شهر الصيام، تبدأ من ليلة 21 وحتى نهاية الشهر ويتسابق فيها المسلمون في أداء الطاعات ومن أهم هذه العبادات:

  1. إحياء الليل
  2. إيقاظ الرجل أهله للصلاة
  3. الاعتكاف في المساجد
  4. الصدقة
  5. تلاوة القرآن
العشر الأواخر من رمضان رمضان علامات ليلة القدر الليالي الوترية ليلة القدر علامات ليلة القدر الصحيحة متى تكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متى تكون ليلة القدر موعد الليالي الوترية في رمضان أبرز علامات ليلة القدر

