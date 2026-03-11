زكاة الفطر 2026.. اعرف أفضل موعد لإخراجها وقيمتها

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك يهتم عدد كبير من الناس بمعرفة كل ما يتعلق بـ زكاة الفطر 2026 لمعرفة موعد إخراج زكاة الفطر وقيمتها الشرعية وحكمها ووقت دفعها قبل عيد الفطر المبارك.

ويحرص المؤمنون على معرفة قيمة زكاة الفطر 2026، وآخر موعد لإخراج زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها مالًا أم يجب أن تكون طعامًا، حتى يؤدوا هذه الفريضة على الوجه الصحيح قبل صلاة العيد.

موعد زكاة الفطر 2026

أكدت دار الإفتاء أنه يَجِبُ على المسلم بإتمامه شهر رمضان المبارك غنيًّا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فيخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممَّن تلزمه نفقتهم إذا ملك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته، ويجوز إخراجها بدءًا من إهلال رمضان.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن زكاة الفطر 2026 هي بمثابة تزكية للصائم، وطهرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون.

قيمة زكاة الفطر 2026

واوضحت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر قيمة زكاة الفطر بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ».

وكانت حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر 2026 لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

ونوهت بأن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضافت دار الإفتاء أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

حساب قيمة زكاة الفطر 2026

وبيّنت دار الإفتاء طريقة حساب زكاة الفطر 2026 كالتالي:

سعر إردب القمح كام

دلوقتي سعره ٢250 جنيه مصري من أحسن الأنواع

وإردب القمح فيه ١٥٠ كيلو

يبقى سعر الكيلو 15 جنيهًا

والزكاة في القمح (٢.٠٤ كيلو)

يبقى نضرب ٢.٠٤كيلو * 15 جنيه

يطلع الناتج 30.6 جنيه مصري تقريبًا

الحكمة من زكاة الفطر 2026

واستشهدت دار الإفتاء على الحكمة من دفع زكاة الفطر 2026 بحديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ..» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه ابن وهب في "جامعه"، وابن زنجويه في "الأموال"، والبيهقي في "السنن الكبرى".