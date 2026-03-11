قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير المالية، بشأن عدم تعديل بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة بما يتماشى مع الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية خلال الفترة الأخيرة.


وأكد النائب أحمد عصام أن أسعار الدواء شهدت زيادات ملحوظة في الفترة الماضية، إلى جانب عدم توافر بعض الأصناف الدوائية، الأمر الذي يضع المرضى غير القادرين في موقف صعب، خاصة أن كثيراً منهم يعتمدون بشكل أساسي على منظومة العلاج على نفقة الدولة للحصول على العلاج اللازم.

وأوضح أن استمرار العمل ببروتوكولات العلاج الحالية دون تعديل لا يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أسعار الأدوية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في تلك البروتوكولات وتحديثها بما يضمن توفير الأدوية للمرضى وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشار إلى أن دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة يجب ألا يقتصر فقط على الأدوية، بل يمتد أيضاً إلى العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها ضمن هذه المنظومة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة العمليات والمستلزمات الطبية اللازمة لها.

وشدد النائب على أهمية وجود تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لضمان توفير التمويل اللازم لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الصحية للمرضى غير القادرين ويحافظ على حقهم في الحصول على العلاج والرعاية الطبية المناسبة.

أحمد عصام حزب المؤتمر شباب الأحزاب والسياسيين وزير الصحة

