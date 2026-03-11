من المعاشات إلى حماية الأطفال.. برلمانيون يطرحون إصلاحات اجتماعية واستراتيجية لدعم المصريين

تقدّم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزمة من المقترحات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية مصالح الدولة والمواطنين، شملت مشاريع قوانين واقتراحات لرصد ومتابعة ملفات حساسة على المستويين الداخلي والدولي بشأن المعاشات وحماية الأطفال ومجلس القطب الشمالي.

تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات

وقال النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، إن مشروعه الجديد يهدف إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات بحيث لا يقل أي معاش عن 7000 جنيه شهريًا، مع إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية وضمان زيادات تلقائية مستقبلية عند رفع الحد الأدنى للأجور، بما يعزز مستوى المعيشة للفئات الأكثر حاجة ويدعم العدالة الاجتماعية.

من جانبه، تقدّم النائب أحمد علاء فايد باقتراح برغبة بشأن انضمام مصر إلى مجلس القطب الشمالي بصفة مراقب، مشددًا على أهمية حماية المصالح الملاحية والاقتصادية لمصر في ظل التحولات المناخية التي قد تفتح طرقًا بحرية جديدة بين آسيا وأوروبا، بما يضمن استقرار قناة السويس وتعزيز موقع مصر الجيوسياسي.

وفي ملف آخر، شددت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تشديد الرقابة على منتجات ألبان الأطفال، بعد تسجيل أزمات عالمية مرتبطة بتلوث الألبان وحالات تسمم بوتيوليني. واقترحت إنشاء نظام فحص متقدم لكل المواد الخام والمنتجات، وربط نقاط البيع بشبكة إنذار إلكترونية تتيح سحب المنتجات الملوثة فورًا، لضمان سلامة ملايين الأطفال في مصر.