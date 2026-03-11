قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
برلمان

من المعاشات إلى حماية الأطفال.. برلمانيون يطرحون إصلاحات اجتماعية واستراتيجية لدعم المصريين

مجلس النواب
حسن رضوان

تقدّم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزمة من المقترحات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية مصالح الدولة والمواطنين، شملت مشاريع قوانين واقتراحات لرصد ومتابعة ملفات حساسة على المستويين الداخلي والدولي بشأن المعاشات وحماية الأطفال ومجلس القطب الشمالي.

 

تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات 

وقال النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، إن مشروعه الجديد يهدف إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات بحيث لا يقل أي معاش عن 7000 جنيه شهريًا، مع إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية وضمان زيادات تلقائية مستقبلية عند رفع الحد الأدنى للأجور، بما يعزز مستوى المعيشة للفئات الأكثر حاجة ويدعم العدالة الاجتماعية.

من جانبه، تقدّم النائب أحمد علاء فايد باقتراح برغبة بشأن انضمام مصر إلى مجلس القطب الشمالي بصفة مراقب، مشددًا على أهمية حماية المصالح الملاحية والاقتصادية لمصر في ظل التحولات المناخية التي قد تفتح طرقًا بحرية جديدة بين آسيا وأوروبا، بما يضمن استقرار قناة السويس وتعزيز موقع مصر الجيوسياسي.

وفي ملف آخر، شددت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تشديد الرقابة على منتجات ألبان الأطفال، بعد تسجيل أزمات عالمية مرتبطة بتلوث الألبان وحالات تسمم بوتيوليني. واقترحت إنشاء نظام فحص متقدم لكل المواد الخام والمنتجات، وربط نقاط البيع بشبكة إنذار إلكترونية تتيح سحب المنتجات الملوثة فورًا، لضمان سلامة ملايين الأطفال في مصر.

الحد الأدنى للأجور المعاشات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ دعم المصريين

الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
نيللى كريم
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
ياسمين عبد العزيز
