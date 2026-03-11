رسميا 5 أيام إجازة لـ "عيد الفطر".. إليكم الموعد بالتفصيل

في إطار الاستعدادات لاستقبال الأيام المباركة، حسم مجلس الوزراء الجدل حول العطلات الرسمية لشهر مارس.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس عام 2026 ميلادية، حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.